Israel vom ESC ausschließen? Hape Kerkeling wird deutlich

Köln - Hape Kerkeling (61) findet es gut, dass Israel am Eurovision Song Contest (ESC) teilnimmt. "Natürlich gehört Israel dazu", sagte der Komiker und Buchautor in dem Podcast "Zwischen den Zeilen" mit Bettina Böttinger (69).

Komiker Hape Kerkeling (61) macht sich für eine Teilnahme Israels beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Wien stark. © Jan Woitas/dpa

"Das gehört einfach nicht auf die ESC-Tagesordnung, darüber zu sprechen. Israel wurde angegriffen, das steht zweifelsfrei fest. Nicht Israel hat angegriffen, sondern Israel wurde angegriffen und hat sich zur Wehr gesetzt", erklärte Kerkeling.

Und weiter: "Ob man diese Mittel gerechtfertigt findet oder nicht, darüber kann man sicher streiten, aber es war zunächst erst mal die Defensive."

Der kommende 70. ESC in Wien stand monatelang unter dem Eindruck einer Debatte über die Teilnahme Israels. Aus Protest gegen das Vorgehen des Landes im Gazastreifen boykottieren dieses Jahr Spanien, Irland, Island, die Niederlande und Slowenien das Musikereignis.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker der islamistischen Hamas und anderer Terroristen in Israel, bei dem am 7. Oktober 2023 etwa 1200 Menschen getötet und mehr als 250 verschleppt wurden.

Kerkeling verwies auch darauf, dass Israel beim ESC 2025 auf Platz 1 gelandet wäre, wenn nur die Stimmen des Publikums gezählt hätten. Kritiker behaupteten allerdings, die Publikumsstimmen seien manipuliert worden.