Neuer Horst-Schlämmer-Film: Warum Hape Kerkeling auf den Kölner Erzbischof setzt

Köln - Im neuen Hape-Kerkeling -Film "Horst Schlämmer sucht das Glück" spielen auch der Kölner Dom und Kardinal Rainer Maria Woelki (69) prominente Rollen. Doch wie kam es dazu?

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki (69) feiert im neuen Hape-Kerkeling-Film einen überraschenden Cameo-Auftritt. (Archivfoto) © Roberto Pfeil/dpa

"Wir wollten ihn wahnsinnig gern dabeihaben", verrät der 61-jährige Komiker gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit Blick auf den Geistlichen.

Schließlich drehe sich sein neuer Film um die Suche nach dem Glück und dazu "gehört für wahnsinnig viele Menschen ja nun auch der Glaube an Gott", so Kerkeling.

Der gebürtige Recklinghausener ergänzt: "Deshalb hat das in einem Film über Glück viel verloren. Und mit wem sollte man darüber reden, wenn nicht mit dem Erzbischof von Köln, der Diözese, in der Horst Schlämmer nun mal beheimatet ist?"

Dass die Anfrage am Ende tatsächlich erfolgreich war und der 69-Jährige vor die Kamera wagte, habe ihn allerdings "sehr erstaunt", führt Kerkeling aus. "Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Aber er hat zugesagt - und das auch mit großer Freude."