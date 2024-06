Happy Birthday, Peter Escher! "Robin Hood des Ostens" wird 70

Dresden - Er war über 20 Jahre einer der bekanntesten und beliebtesten Moderatoren des MDR in Funk und Fernsehen: Peter Escher.

Die 70 Jahre sind Ex-MDR-Moderator Peter Escher nicht anzusehen. Vergnügt nimmt er seine Frau Ulrike in den Arm. © privat

Seine über 1000 Ratgeber-Sendungen "Ein Fall für Escher" trugen ihm sogar den Spitznamen "Robin Hood des Ostens" und vor allem die Sympathie der Zuschauer ein.

Am heutigen Freitag feiert Peter Escher seinen 70. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

"Ich feier' ganz klein mit meiner Frau Ulrike, den Kindern und Enkeln - einen runden Geburtstag. Die Zahl 70 wird nicht erwähnt. Nicht, dass ich davor Angst hätte, denn es geht mir ja gut. Aber es ist so ein komisches Gefühl", gesteht Escher.

"Für Freunde gibt es später ein kleines Beisammensein, einen Umtrunk am Scharmützelsee", so der Moderator.

Peter Escher ist seit zwei Jahren weg vom MDR-Bildschirm, aber nicht aus dem Leben. "Ich bin immer noch sehr aktiv. Mache aber nur noch Geschichten, die mir Spaß machen und die sinnvoll sind. Nichts wäre schlimmer, als nur noch vor dem Fernseher zu sitzen", lacht Escher.

"Ich moderiere Talkrunden, drehe kleine Filme fürs Internet und dann bin ich Botschafter für den Leipziger Betreuungsdienstleister Home Instead", zählt Escher auf. "Das Unternehmen kümmert sich um ältere Menschen. Bietet verschiedene Hilfsleistungen an, damit Senioren ihren Lebensabend zu Hause verbringen können und nicht in ein Heim ziehen müssen."