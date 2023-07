Nach 35 Jahren! Harald Glööckler will "flirten und Männer kennenlernen"

Berlin - 2023 als Wendepunkt! Beim extravaganten Harald Glööckler (57) gibt es einige Veränderungen. Nach seinem Umzug beginnt in der Hauptstadt sein neues Leben. Doch zunächst muss er seinem jahrzehntelangen Partner die Trennung nahebringen. Und das führt zu vielen Emotionen.

"Ich möchte alles ausleben, wozu ich Lust habe. Ich möchte Dinge machen, die ich vorher nicht mehr gemacht habe: große Events, reisen, shoppen, Menschen kennenlernen, flirten, vielleicht auch einen oder mehrere Männer kennenlernen", stellt sich der 57-Jährige sein neues Leben vor, für das er sein Haus in Kirchheim an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) gegen die angeblich 350 Quadratmeter große Berliner Wohnung getauscht hat.

Nach vielen depressiven Phasen, mitunter auch samt Selbstmordgedanken, gewährt er im TV-Projekt Einblicke in sein Seelenleben, nimmt die Kameras mit in sein prunkvolles Penthouse oder zu Beauty-Behandlungen.

Daraus will er auch kein Geheimnis machen. "Man kann nicht 35 Jahre eine Beziehung öffentlich leben und wenn man sich trennt sagen: 'Jetzt ist es privat, jetzt rede ich nicht mehr drüber.'"

Hund Billy King ist Haralds größter Rückhalt. © RTLZWEI

In der ersten Folge liegt das Hauptaugenmerk auf dem Antrag auf Auflösung der vor acht Jahren standesamtlich eingetragenen partnerschaftlichen Beziehung. Schroth selbst weiß von Glööcklers Vorhaben aber noch nichts.

Mit Chauffeur geht's aber zunächst zum Beauty-Termin. "Wir müssen Gas geben, weil wir sind in eine Verspätung geraten." Das TV-Team habe diese zu verantworten. "Natürlich ist das Ihre Schuld. Ich war pünktlich, der Fahrer war auch pünktlich - der Heilige Geist wird's nicht gewesen sein", sagt der 57-Jährige erst ernst, dann lachend.

Hochauflösendes Kurkuma wird dem pompösen Körper intravenös in einer Praxis zugeführt, auch die Wassereinlagerungen in seinen mit Hyaluronsäure aufgespritzten Wangen sollen mit Hylase verschwinden, was nur bedingt funktioniert.

Viel besser geht es ihm anschließend dennoch. Und er hat auch neue Energie, die Auflösung der Lebenspartnerschaft zu beantragen und der Presse zu verkünden. Anschließend will er seinen Noch-Partner in Kenntnis setzen, schmeißt im Überschwang der Emotionen aber das eigentlich im Flur geduldete RTLZWEI-Team aus seiner Wohnung: "Jetzt wird es halt ernst und ihr geht raus", poltert er, bevor er die Gäste und die ausgezogenen Schuhe herausbefördert.

Dieter Schroth habe den telefonisch verkündeten Schritt nicht verstanden. "Ich muss das aber auch nicht erklären", findet der Designer, der von nun an auf sich und sein Herz hören will.