Harald Glööckler in Kuss-Laune: So süß flirtet er mit seinem CDU-Marc

Man sei "gut befreundet", gehe in letzter Zeit öfter zusammen essen. Harald teast: "Aus kleinen Funken werden große Feuer."

"Ich schätze ganz besonders, dass er zuhört und immer erreichbar ist. Das finde ich wertvoll und habe ich selten in meinem Freundeskreis", lobt der Politiker.

Kurz darauf wartet der nächste Termin auf Mister Pompöös. Er ist Ehrengast bei einem CDU-Empfang in Berlin-Frohnau. Aber: "Das hat für mich heute keinen politischen, sondern einen privaten Hintergrund." Immerhin ist Lehmann auch dort.

"Mir ist wichtig, dass es weniger Tabus in Sachen Transsexualität gibt. Ich will, dass wir frei leben können", liegt ihr am Herzen.

In der neuen RTLZWEI-Folge " Herr Glööckler sucht das Glück " nimmt der 58-Jährige aber erst seine erste Podcast-Folge auf. Zu Gast ist die als biologischer Mann geborene Electra Elite (45), die exklusivste Prostituierte der Schweiz.

Der Modepapst bei seiner Einweihungsparty. © RTLZWEI

Bei dem Event lernt Glööckler auch Marc-Erics Mutter Antje kennen, die Schwiegermutter in spe quasi. "Bezaubernde, charmante Dame" findet der Designer.

Und auch die Einweihungsfeier in seiner neuen Berliner Wohnung steht noch auf dem Plan. Freunde, Models und ein Sänger sind zu Gast. Und natürlich darf auch der 32 Jahre jüngere Marc-Eric nicht fehlen.

Immer wieder tanzen sie zusammen, umarmen sich, werfen sich lächelnde Blicke zu. Dass hier etwas in der Luft liegt, ist nicht von der Hand zu weisen.

In der Abstellkammer gönnen sich Lehmann, Glööckler und Freundin Rita klammheimlich einen sündhaft teuren Champagner. "Den kann man nicht inflationär ausschenken. What the hell, geiles Zeug", sagt der 58-Jährige, bevor er mit erhobenem Glas "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" singt.

Und es folgt, was sich den ganzen Abend angekündigt hat: Zwischen den beiden Männern fällt ein Kuss vor laufender Kamera. "Jetzt hast du rote Lippen", scherzt der Modekönig, für den es in der nächsten Episode nach Düsseldorf geht, wo ihm Fett abgesaugt und in die Brust gespritzt wird, um diese "zu modellieren".