Glööckler versteht Trauer-Tränen nicht: "Ist ja nicht gestern gestorben!"

Kandidatin Jessi (38) präsentierte in Folge 89 eine Hommage an ihre Mutter, da bald ihr zehnter Todestage anstehe. Damals sei sie plötzlich an einer Krebserkrankung verstorben.

Simonda (18, l.) und Anna (35) weinen bei der Performance. © YouTube/My Style Rocks

Man müsse sich "irgendwann auch wieder zusammennehmen. Wir sind im Fernsehen, the show must go on und nicht von einem zum anderen kommen. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen, das hört dann ja nicht mehr auf. Wenn jeder sein Drama rausholt, heulen wir heute Abend noch", stellte der 60-Jährige fest.

Außerdem sei es "ja nicht so, dass sie gestern gestorben ist, sondern vor zehn Jahren. Und zehn Jahre ist eine lange Zeit. Das hört sich hart an, aber ich kann das nachvollziehen, weil ich als Kind meine Mutter verloren habe. Aber man lebt weiter, nach vorn schauen und pragmatisch werden."

Dass ihre Mutter Jessi natürlich dennoch fehle, sei klar, das verstehe auch jeder.

Pragmatisch ging Glööckler dann auch zur Bewertung über. Denn so toll wie die Konkurrenz fand er das Outfit nicht, gibt dafür nur zwei Punkte. Von der Konkurrenz gab es bis auf eine Ausnahme jeweils fünf Punkte.