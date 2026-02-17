Gerüchteküche brodelt: Deutet Chris Broy mit diesem Foto neue Freundin an?
Köln - Rund ein Jahr nach der Trennung von Bella (22) scheint Realitystar Chris Broy (36) wohl wieder in festen Händen zu sein. Ein verdächtiges Foto und mysteriöse Zeilen lassen seine Fans wild spekulieren.
Mit einem romantischen Händchen-Foto und einer vielsagenden Liebeserklärung deutet der Ex von Eva Benetatou (33) derzeit wohl seine neue Beziehung an.
Allzu viel verraten scheint der Kölner aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu wollen.
In seiner Story zeigt der 36-Jährige nämlich seine eigene Hand, auf der eine deutlich erkennbare weibliche Hand liegt. Dazu schreibt Broy: "Nichts ist Zufall. Jede Seele, der du begegnest, ist in deinem Schicksal vorgesehen – um dich zu lehren, dich zu heilen oder dich zu lieben."
Nanu, hat der Vater des kleinen George (4) wieder einen sicheren Anker an seiner Seite? Erst im Vorjahr trennte sich der TV-Womanizer nach nur wenigen Monaten öffentlicher Liebe von der 14 Jahre jüngeren Bella.
Jetzt soll sein Herz wohl wieder höherschlagen - das belegen auch die nächsten Zeilen seines kryptischen Postings.
Chris Broy deutet kryptische Rückkehr zu "sich selbst" an
Im weiteren Verlauf heißt es nämlich: "Du hast viel Negatives erlebt und bist durch die Hölle gegangen, doch bist dir immer treu geblieben. Eines Tages belohnt dich das Leben, diese eine Person erscheint. Schütze und kämpfe um sie, mit allem, was du hast."
Zu viele Eckdaten zu seiner mutmaßlichen neuen Flamme scheint Chris Broy um jeden Preis für sich behalten zu wollen. Am Ende schreibt der 36-Jährige von der "einen Seele", die in "dein Leben tritt und alles gleichzeitig macht."
Unmittelbar zuvor teilte der "Promihof"-Mitstreiter noch ein Foto von sich, unter dem er schreibt, dass die neue "Version" von ihm selbst in Zukunft "Menschen kosten" würde.
"Aber sie bringt mich endlich zu dem Mann zurück, den ich nie hätte verlassen dürfen", heißt es am Ende.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Chris Broy