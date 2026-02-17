"Ein Moment voller Angst": So verkraftet Haftbefehls Frau Begegnung mit Einbrechern

Beim Einbruch in ihr Haus hatte Nina Anhan die Täter auf frischer Tat ertappt. Ein Erlebnis, das der Frau von Rapper Haftbefehl auch Tage später noch nahegeht.

Von Marc Thomé

Böblingen/Offenbach am Main - Der Einbruch im gemeinsamen Anwesen in der Nähe von Böblingen wirkt bei Nina Anhan, Frau von Rapper Haftbefehl (40) und zweifache Mutter, weiter nach. In ihrer Insta-Story schildert die 35-Jährige noch einmal die Geschehnisse und ihre Gefühlslage.

In ihrer Instagram-Story hat sich Nina Anhan (35) noch einmal zum Einbruch in ihrer Wohnung und der Begegnung mit den Tätern geäußert. © Bild-Montage: Christophe Gateau/dpa, Nina Anhan/Instagram Am Donnerstagabend (12. Februar) hatten die noch unbekannten Täter laut Polizei eine Terrassentür aufgehebelt und waren in das Haus der Familie eingestiegen. Während sie das Unter- und das Obergeschoss durchsuchten und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro einsteckten, wurden sie von Nina auf frischer Tat ertappt. "Ein Moment voller Adrenalin, Angst und Fassungslosigkeit" sei dies gewesen, schreibt sie in ihrer Story. Promis & Stars Bülent Ceylan warnt auf der Bühne vor Panik: "Demokratie braucht Klarheit" Dann rückte die Polizei an, umstellte zwischenzeitlich das Haus. Auch ein Hubschrauber war vor Ort. "Es war ein absoluter Großeinsatz: Blaulicht, Stimmen, Chaos", berichtet Nina. "Ein Abend, den man nicht so schnell vergisst."

Nina Anhan: "Ich lasse mich von solchen Kakerlaken nicht einschüchtern"