"Ein Moment voller Angst": So verkraftet Haftbefehls Frau Begegnung mit Einbrechern
Böblingen/Offenbach am Main - Der Einbruch im gemeinsamen Anwesen in der Nähe von Böblingen wirkt bei Nina Anhan, Frau von Rapper Haftbefehl (40) und zweifache Mutter, weiter nach. In ihrer Insta-Story schildert die 35-Jährige noch einmal die Geschehnisse und ihre Gefühlslage.
Am Donnerstagabend (12. Februar) hatten die noch unbekannten Täter laut Polizei eine Terrassentür aufgehebelt und waren in das Haus der Familie eingestiegen.
Während sie das Unter- und das Obergeschoss durchsuchten und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro einsteckten, wurden sie von Nina auf frischer Tat ertappt.
"Ein Moment voller Adrenalin, Angst und Fassungslosigkeit" sei dies gewesen, schreibt sie in ihrer Story.
Dann rückte die Polizei an, umstellte zwischenzeitlich das Haus. Auch ein Hubschrauber war vor Ort. "Es war ein absoluter Großeinsatz: Blaulicht, Stimmen, Chaos", berichtet Nina. "Ein Abend, den man nicht so schnell vergisst."
Nina Anhan: "Ich lasse mich von solchen Kakerlaken nicht einschüchtern"
Jetzt seien ein paar Tage vergangen und sie habe das alles erst einmal sacken lassen können, sagt sie. Und obwohl der Schrecken nach wie vor tief sitze, gibt sich die 35-Jährige jetzt kämpferisch.
"Ich lasse mich von solchen Kakerlaken nicht einschüchtern", schreibt sie. "Nicht von Menschen, die glauben, sie könnten Angst hinterlassen und damit Macht ausüben."
Vielmehr gehe sie gestärkt aus dem Erlebten hervor. "Uns ist nichts passiert. Ich denke, das ist das Wichtigste", resümiert Nina.
Schon seit mehr als 15 Jahren sind Nina und Aykut Anhan - so der bürgerliche Name von Haftbefehl - ein Paar. 2016 heirateten der Rapper und die gelernte Kosmetikerin schließlich. Sie haben einen gemeinsamen Sohn und eine gemeinsame Tochter.
Im vergangenen Jahr sorgte die Netflix-Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story", in der Aykut auch seine mittlerweile überwundene Drogensucht öffentlich machte, bundesweit für großes Aufsehen und wurde ein Streaming-Hit.
Titelfoto: Bild-Montage: Christophe Gateau/dpa, Nina Anhan/Instagram