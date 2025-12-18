Harry Styles zurück in Berlin: Schnappschuss vor dem Berghain

Berlin - Harry Styles (31) ist wieder in Berlin - dieses Mal vor dem legendären Techno-Club Berghain. Dabei ist auch seine Freundin, die Schauspielerin Zoë Kravitz (37).

DJ Ben Klock (53) veröffentlichte das Foto mit Popstar Harry Styles (31, Foto) und Zoë Kravitz (37) vor dem Berliner Techno-Club Berghain. © Bildmontage: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, Screenshot/instagram/ben_klock

Vor dem legendären Berghain posiert eine Gruppe von sieben Personen - auf den ersten Blick nichts Neues. Doch ein Gesicht sticht sofort ins Auge: Popstar Harry Styles!

Lässig eingekuschelt in blauer Winterjacke, schwarzer Hose, Mütze und Sneakern genießt der Sänger seinen Besuch. Auch dabei ist seine Freundin Zoë Kravitz, Tochter von Rockstar Lenny Kravitz.

DJ-Legende Ben Klock (53) teilte das Foto auf Instagram. Harry und Zoë sind seit Monaten ein Paar und wurden weltweit gemeinsam gesichtet - neben Berlin auch in Rom, New York und London.

Schon im Januar 2025 gab es Gerüchte, dass Styles im Berghain gefeiert habe. Offizielle Beweise fehlten, doch weitere Sichtungen im Frühjahr 2025 bestätigten, dass sich der Superstar offenbar immer wieder unerkannt in Berlin bewegt.