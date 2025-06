Heißer Kuss bei Festival: Mit wem turtelt Harry Styles hier?

Glastonbury (England) - Das jährliche Pop- und Rockmusikfestival unweit der englischen Kleinstadt Glastonbury lockte am vergangenen Wochenende wieder Zehntausende Besucher an - darunter auch zahlreiche Stars. Mitten im Getümmel: Harry Styles (31) - an seiner Seite eine bislang unbekannte Frau.