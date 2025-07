Harry Styles sorgt für Höhepunkte: Popstar bringt sein eigenes Sextoy raus

Harry Styles (31) sorgt mit seinen neuesten Produkten für den ein oder anderen Höhepunkt. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Richtig gehört: Der "Little Freak"-Interpret bringt einen eigenen Vibrator raus - und dazu auch noch das passende Gleitgel.

Seine neueste Produktlinie dürfte vor allem Fans erfreuen - und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Unter dem Motto "Please Yourself Like You Mean It" (auf Deutsch: "Verwöhne dich selbst, als würdest du es ernst meinen") kündigte der Popstar die Nachricht auf Instagram an.

Wie Page Six berichtet, war seine Marke "Pleasing" bisher eher für Nagellack, Parfums und Mode bekannt - jetzt wagt er den Schritt ins Schlafzimmer.