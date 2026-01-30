Utopische Ticketpreise? Zayn Malik verpasst Ex-Kollegen Harry Styles Seitenhieb

USA - Das Warten vieler Fans hatte endlich ein Ende: Harry Styles (31) kündigte vor wenigen Tagen seine neue Tour an! Doch die Ticketpreise haben viele schockiert - sein ehemaliger Bandkollege Zayn Malik (33) verpasste ihm deshalb einen kleinen Seitenhieb.

Harry Styles (31) geht noch in diesem Jahr auf Tour, doch die hohen Ticketpreise verärgern viele Fans. © Ian West/Press Association/dpa

Denn der 33-Jährige spielte am Mittwoch ein Konzert in der US-Metropole Las Vegas. Ein Clip der Show sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen.

Darin bedankt sich der Sänger bei seinen Fans und freut sich, dass sie den Abend mit ihm verbracht haben, so Page Six.

"Ihr hättet überall sein können, aber ihr habt euch entschieden, eure Nacht mit mir zu verbringen. Hoffentlich waren die Ticketpreise nicht zu hoch - nur so nebenbei", scherzt Malik.

Grund für seinen Kommentar ist Styles. Dieser wird von Mai bis Dezember auf Tour gehen und weltweit insgesamt 50 Shows spielen. Die Preise unterscheiden sich dabei stark je nach Stadt: In London kosten Tickets in den hintersten Rängen rund 60 Euro, für gute Plätze klettern die Preise jedoch schnell auf bis zu 800 Euro oder mehr.