Utopische Ticketpreise? Zayn Malik verpasst Ex-Kollegen Harry Styles Seitenhieb

Nachdem Harry Styles für die hohen Ticketpreise seiner neuen Tour viel Kritik einstecken musste, verpasste ihm nun auch sein Ex-Bandkollege einen Seitenhieb.

Von Mia Berger

USA - Das Warten vieler Fans hatte endlich ein Ende: Harry Styles (31) kündigte vor wenigen Tagen seine neue Tour an! Doch die Ticketpreise haben viele schockiert - sein ehemaliger Bandkollege Zayn Malik (33) verpasste ihm deshalb einen kleinen Seitenhieb.

Harry Styles (31) geht noch in diesem Jahr auf Tour, doch die hohen Ticketpreise verärgern viele Fans.
Harry Styles (31) geht noch in diesem Jahr auf Tour, doch die hohen Ticketpreise verärgern viele Fans.

Denn der 33-Jährige spielte am Mittwoch ein Konzert in der US-Metropole Las Vegas. Ein Clip der Show sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen.

Darin bedankt sich der Sänger bei seinen Fans und freut sich, dass sie den Abend mit ihm verbracht haben, so Page Six.

"Ihr hättet überall sein können, aber ihr habt euch entschieden, eure Nacht mit mir zu verbringen. Hoffentlich waren die Ticketpreise nicht zu hoch - nur so nebenbei", scherzt Malik.

Grund für seinen Kommentar ist Styles. Dieser wird von Mai bis Dezember auf Tour gehen und weltweit insgesamt 50 Shows spielen. Die Preise unterscheiden sich dabei stark je nach Stadt: In London kosten Tickets in den hintersten Rängen rund 60 Euro, für gute Plätze klettern die Preise jedoch schnell auf bis zu 800 Euro oder mehr.

Zayn Malik (33) verpasste seinem Ex-Bandkollegen während seines jüngsten Konzerts einen kleinen Seitenhieb.
Zayn Malik (33) verpasste seinem Ex-Bandkollegen während seines jüngsten Konzerts einen kleinen Seitenhieb.

Fans zeigen sich in sozialen Medien empört über die Ticketpreise von Harry Styles

Fans müssen für Harry-Styles-Konzerte reisen

Liam Payne (†31, v. l.), Niall Horan (32), Louis Tomlinson (34), Zayn Malik und Harry Styles bildeten sechs Jahre lang die Band One Direction. (Archivbild)
Liam Payne (†31, v. l.), Niall Horan (32), Louis Tomlinson (34), Zayn Malik und Harry Styles bildeten sechs Jahre lang die Band One Direction. (Archivbild)

Für seinen Stop in Amsterdam müssen einige Fans sogar über 1000 Euro bezahlen.

Das ist ein starker Kontrast zu seiner letzten Tour: Damals konnte man Tickets bereits für 50 Euro kaufen, ein Platz direkt an der Bühne kostete 180 Euro.

Hinzu kommt der starke Ansturm auf die Tickets sowie die Reise- und Hotelkosten. Da der 31-Jährige nicht in jedes Land reist - auch nicht nach Deutschland - werden viele Fans auf andere Städte ausweichen müssen.

In Amsterdam beispielsweise sind die Hotels mittlerweile entweder ausgebucht oder verzeichnen enorme Preisanstiege.

Seine Fans zeigten sich in den sozialen Medien verärgert. Einige bezeichneten die Preise als "absolut diabolisch" und warfen Styles "reine Gier" vor.

Zayn Malik und Harry Styles bildeten von 2010 bis 2016 zusammen mit Louis Tomlinson (34), Niall Horan (32) und Liam Payne die Band One Direction. Letzterer verstarb tragischerweise im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren.

Titelfoto: Montage: Ian West/Press Association/dpa, MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

