Antonia Hemmer am Boden zerstört: "Mir geht es so schlecht"
Frankfurt am Main - Traumhaus, Traummann, Traumurlaub: Bei Antonia Hemmer (25) läuft's, aber seelisch drückt der Schuh gewaltig.
Seit Wochen und Monaten schiebe sie dieses Thema schon vor sich her, ohne es mal ausgesprochen zu haben, sagt die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story.
"Ich merke wirklich, dass es mir psychisch aktuell wirklich wieder richtig schlecht geht. Also ich weiß auch nicht warum und es nervt mich auch selber, aber ich bin so krass emotional, ich bin so nah am Wasser gebaut und habe einen Nervenfaden, der ist so dünn", beschreibt sie ihren Gemütszustand.
Hinzu komme, dass sie traurig, antriebslos, energielos und einfach nur genervt von sich selbst sei.
Warum es ihr so schlecht geht, kann sich die 25-Jährige nicht erklären. Der zunächst als Ursache auserkorene Umzugsstress sei es jedenfalls nicht. Die Influencerin habe gedacht, dass alles besser werde, wenn sie sich erstmal eingelebt hat. "Pustekuchen, ist nicht so."
Auch die volle Ladung Vitamin D konnte ihren psychischen Zustand nicht verbessern.
"Natürlich tat der Urlaub mir gut und es war wunderschön, aber auch da hatte ich wirklich Momente, wo ich mir dachte: Also, selbst die Sonne und das Meer gibt mir gerade nichts", erzählt das Reality-Sternchen.
Antonia Hemmer: "Ich kann auch jetzt schon wieder grundlos einfach weinen"
Auch nach der Rückkehr aus Thailand sei sie kreativ- und antriebslos.
"Das will ich eigentlich überhaupt nicht sein und so kenne ich mich auch eigentlich die letzten Jahre gar nicht mehr", sagt sie verzweifelt. "Ich kann auch jetzt schon wieder grundlos einfach weinen", gesteht sie und kämpft gegen die Tränen an.
Und da stimme der Satz, "Glück fängt immer bei dir selber an, nicht bei einem tollen Haus, bei einem Auto, bei einem Mann. Glück geht einfach nur von einem selber aus", meint sie.
Immerhin fiel ihr ein Stein vom Herzen, dass sie es jetzt endlich mal ausgesprochen hat.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/antonia_hemmer