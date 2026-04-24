Ekel-Beichte: Diese Spuren hinterlässt das "Let's Dance"-Training bei Anna-Carina Woitschack

Köln - Für Anna-Carina Woitschack (33) könnte es bei " Let's Dance " derzeit kaum besser laufen. Doch hinter ihrem Erfolg steckt harte Arbeit – und die hat bereits deutliche Spuren an ihrem Körper hinterlassen.

Für ihren Tango wurden Anna-Carina Woitschack (33) und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) von der Jury zuletzt mit 30 Punkten belohnt. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der sechsten Entscheidungsshow am vergangenen Freitag konnte die Sängerin sowohl das Publikum als auch die Fachjury rund um Chef-Nörgler Joachim Llambi (61) vollends von sich und ihrem tänzerischen Können überzeugen.

Sowohl für ihren Einzeltanz – einen Tango – als auch für ihre Gruppen-Darbietung heimste Woitschack die Top-Bewertung ein. Nichts konnte sie an diesem Abend vom Einzug in die nächste Runde abhalten. Doch das stundenlange Training hat seinen Preis.

Gegenüber "Bunte" legt die Blondine jetzt ein etwas unappetitliches Geständnis ab: "Bei mir lösen sich alle Zehennägel ab. Von zehn Zehennägeln habe ich nur noch sechs oder so. Meine Füße sind total hässlich. So hässliche Füße hatte ich noch nie."

Während die 33-Jährige über ihr Quanten-Problem klagt, bekommt sich Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35), der neben ihr steht, vor Lachen kaum noch ein. Um ihre Ausführungen zu beweisen, zieht Woitschack dann auch noch kurzerhand ihre Pumps aus.