Hat er sich eine Prostituierte bestellt? "Kevin - Allein zu Haus"-Gangster von Polizei angezeigt
Camarillo (USA) - Die TV-Zuschauer sehen ihn alljährlich als trotteligen Einbrecher im Kultfilm "Kevin allein zu Haus", doch jetzt muss sich Marv-Darsteller Daniel Stern (68) offenbar tatsächlich mit der Polizei herumschlagen.
Der Schauspieler geriet im US-Bundesstaat Kalifornien mitten in eine Razzia, wie unter anderem die Nachrichtenseite TMZ berichtete. Und damit nicht genug, Stern soll infolgedessen eine Anzeige durch die Polizei kassiert haben!
Der Vorwurf: Der 68-Jährige soll dabei erwischt worden sein, wie er versuchte, eine Prostituierte anzusprechen. Demnach habe sich der Vorfall in einem Hotel ereignet.
Das Problem: In Kalifornien ist Prostitution wie in fast allen anderen Bundesstaaten illegal - das gilt für Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen genauso wie für Kunden und Kundinnen. Je nach Schwere des Vergehens können Geld- oder auch Haftstrafen fällig werden.
Der Vorfall soll sich bereits am 10. Dezember vergangenen Jahres ereignet haben, wurde aber erst jetzt bekannt. TMZ beruft sich hier auf offizielle Dokumente der Polizei, denen zufolge Stern jedoch nicht festgenommen worden sei.
Es werde lediglich gegen ihn ermittelt, der Schauspieler habe sich bisher jedoch nicht selbst zu den Vorwürfen geäußert. Es gilt daher die Unschuldsvermutung, bis ein Vergehen zweifelsfrei nachgewiesen werden kann.
Hat Kino-Gangster Daniel Stern jetzt wirklich Ärger mit der Polizei?
Weltweit bekannt wurde Daniel Stern 1990 als tollpatschiger Einbrecher Marv im Film "Kevin - Allein zu Haus", in dem er an der Seite von Joe Pesci (82, spielt Harry) alles daran setzte, den achtjährigen Kevin McCallister (gespielt von Macaulay Culkin, 45) aus seinem Haus zu vertreiben.
Dumm nur, dass der sich so gar nichts von Erwachsenen gefallen ließ und dem Duo quasi die Hölle auf Erden bereitete.
Zwei Jahre später legte Regisseur Chris Columbus (67) mit dem zweiten Teil namens "Kevin - Allein in New York" nach. Beide Weihnachts-Kultfilme spielten zusammen weit mehr als 800 Millionen US-Dollar ein.
