Hat "Red Hot Chili Peppers"-Sänger Jugendliche (17) geschwängert und Abtreibung für sie bezahlt?

In ihrem am Dienstag erscheinenden Buch "Say Everything" berichtet die 54-jährige Ione Skye von ihrer Erfahrung mit dem Frontmann der Band.

Page Six griff dies auf und schreibt, dass die Schauspielerin gerade einmal 16 Jahre alt war, als sie und der Rockstar anfingen, auszugehen.

Es habe demnach nicht lange gedauert, ehe die "Twilight Zone"-Darstellerin von dem damals 24-Jährigen auch schwanger geworden sein soll.

Für beide sei es schnell klar gewesen, dass sie das Kind nicht bekommen wollen – zum einen wegen ihres jungen Alters und zum anderen wegen der heftigen Heroinsucht des Künstlers.