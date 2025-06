Hat sie mit Ex Serkan bereits abgeschlossen? Das denkt Samira

Regensburg - Obwohl die Trennung des ehemaligen Bachelor-in-Paradise Paares Samira (31) und Serkan Yavuz (32) schon Monate in der Vergangenheit liegt, interessiert sich die Community noch brennend dafür.

Ein Follower fragte, wie Samira reagieren würde, wenn Serkan die Ehe der beiden zurückmöchte. © Screenshot: Instagram/samirayasminleila

Zwischen beiden hätte alles so schön sein können: Hochzeit, zwei wundervolle Kinder, ein tolles Zuhause.

Dieses Glück machte Serkan durch einen großen Fehler zunichte. Er betrog seine Samira mit der Influencerin Eva Benetatou (33).

Ob sich die Influencerin ein Liebescomeback mit ihrem Ex-Mann vorstellen könnte, deutet sie nun in einer Fragerunde via Instagram an.

Ein Follower der Influencerin fragte in einer Fragerunde was wäre, wenn Serkan seine Ex-Frau zurückwollen und sie beschenken würde.