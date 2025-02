Samira bricht ihr Schweigen: Darum hat sie sich von Serkan getrennt!

Regensburg - Die Ehe des einstigen Reality-TV-Traumpaares liegt in Scherben: In ihrem Podcast hat Samira jetzt ihr Schweigen gebrochen und den Grund für die Trennung von Serkan (beide 31) ausgeplaudert!

"Serkan ist so einer, der sagt: 'Ich muss etwas verändern.' Und dann fängt er in der Sekunde damit an", ließ Samira ihrer Hörerschaft wissen und deutete damit an, dass die Maßnahme zunächst wohl durchaus Früchte trug.

"Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert", platzte es darin nun aus Samira heraus. Damit bestätigte die TV-Bekanntheit jetzt also die Gerüchte, die zuvor bereits kursierten.

Die beiden TV-Bekanntheiten lernten sich 2021 bei "Bachelor in Paradise" kennen und lieben. Zusammen haben sie zwei kleine Töchter. © Instagram/samirayasminleila (Screenshot)

Doch dann leistete sich Serkan noch einen weiteren Fehltritt und die Zweifach-Mama zog die Reißleine: "Es hat gescheppert und es war für mich nicht mehr möglich, diese Beziehung weiterzuführen!"

Mit wem Serkan sie hintergangen hat, ließ die Brünette unbeantwortet. Zuletzt wurde darüber spekuliert, ob Reality-Star Laura Maria Lettgen alias Laura Blond etwas mit den Seitensprüngen zu tun haben könnte. Dies bestreitet Samira allerdings.

Die frühere "Are You The One?"-Kandidatin äußerte sich selbst schon zu den Gerüchten und fiel aus allen Wolken. In ihrem Broadcast auf Instagram erklärte sie entsetzt: "Ich werde öffentlich als F***e bezeichnet, obwohl ich nichts gemacht habe."

Serkan hüllt sich nach der Trennung von Samira lieber vorerst weiter in Schweigen. Er und seine Noch-Ehefrau lernten sich 2021 bei den Dreharbeiten zu "Bachelor in Paradise" kennen und lieben. Im Sommer 2023 folgte die Hochzeit. Die Geburt ihrer Töchter schien das Liebesglück perfekt zu machen. Bis jetzt.