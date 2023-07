Hatten Anna und Dominik Sex beim "Bachelor"? Jetzt spricht er Klartext!

Hamburg/Frankfurt - Anna Rossow (34) nahm im vergangenen Jahr am " Bachelor " teil und eroberte das Herz von Dominik Stuckmann (31) - seitdem sind die beiden ein Paar.

Anna Rossow (34) beantwortet die Fragen der Fans. © Instagram/anna_rossow_

Damit haben die beiden bewiesen, dass es möglich ist, sich ernsthaft in einer Kuppelshow zu verlieben und auch danach in einer Beziehung zu bleiben.

Auf Instagram stellt sich das Paar regelmäßig den Fragen der Fans - so wie jetzt. "Was wolltest du schon immer von uns wissen, aber hast dich nie getraut zu fragen?", forderte die ehemalige Rosenanwärterin ihre rund 163.000 Follower auf.

Die erste pikante Frage ließ nicht lange auf sich warten!

Vor allem eines interessierte die Follower brennend: Haben Anna und Dominik in der Datingshow noch mehr ausgetauscht als nur heiße Küsse? "Hattet ihr Sex beim Bachelor?", brachte es ein Zuschauer auf den Punkt.

"Dominik, hatten wir Sex beim Bachelor?", gab Anna die Frage an ihren Liebsten weiter, der neben ihr im Auto saß. "Was?", fragte der völlig schockiert und stellte klar: "Wer fragt denn so einen Blödsinn? Natürlich nicht."