Haus-Durchsuchung nahe Las Vegas: Führt diese Spur zum Mörder von Rapper Tupac?

Las Vegas/Nevada - Wer ist schuld am Tod von Rapper Tupac Shakur (†25)? Eine Polizei-Aktion bringt die Ermittlungen zum Schuldigen nun wieder ins Rollen. Sie könnte wichtige Erkenntnisse zur Aufklärung des mysteriösen Mordes liefern.

Der Tod von Rapper Tupac Shakur (†25) gibt den Behörden noch immer Rätsel auf. Eine Hausdurchsuchung könnte nun wichtige Hinweise liefern. © imago/Everett Collection

Wie das Las Vegas Metropolitan Police Department bestätigte, haben die zuständigen Behörden nahe Las Vegas in der Nachbarstadt Henderson einen Durchsuchungsbefehl ausgeführt. Die Aktion sei am Montag im Rahmen der laufenden Ermittlungen zum Mord an Shakur erfolgt.

Weitere Details wolle man zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt geben.

Laut mehreren US-Medien soll ein Haus auf mögliche Beweismittel überprüft worden sein. Wie TMZ berichtet, hätte es sich um ein Objekt in der Nähe des Interstate Highways 11 gehandelt - etwa 32 Kilometer von der Stadtgrenze zu Las Vegas entfernt.

Bislang sei jedoch niemand verhaftet worden. Zudem stehe derzeit nicht fest, ob es sich bei dem Verdächtigen um einen Bewohner handelt.