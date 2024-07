Hausarrest für Promis? Deshalb sitzen Harry Styles und Co. zurzeit in ihren Bleiben fest

Sänger Harry Styles (30) soll über die Dreharbeiten vor seiner Wohnung in London nicht begeistert sein. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Während der Dreharbeiten für "Bridget Jones: Mad About The Boy" wurden Hauptdarstellerin Renée Zellweger (55) und ihre Schauspielkollegen in den vergangenen Wochen in den Straßen Londons gesichtet.

Doch wie "The Sun" nun berichtet, seien einige prominente Anwohner, darunter Sänger Harry Styles, verärgert.

Dass ihr Wohngebiet zum Filmset wurde, soll den Prominenten gar nicht passen.

Ihr Ärger soll sich noch weiter verstärkt haben, nachdem die Produktion sie per Brief dazu aufgefordert hatte, ihre Häuser während der Dreharbeiten komplett zu verlassen oder nur zu bestimmten Zeiten ein und aus zugehen, um den Dreh nicht zu stören.