Hazel Brugger zeigt kurz nach Geburt erstes Babybild und offenbart: "Es war sehr, sehr krass"

Hazel Brugger (30) brachte jüngst ihr zweites Kind zur Welt. © Instagram/hazelsgonnahaze

Hazels Ehemann Thomas Spitzer (34) und die "LOL"-Teilnehmerin schweben aktuell im absoluten Familienglück, denn seit Kurzem sind die beiden nun Eltern zweier Töchter.

In ihrem Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis" hatten die beiden am Sonntag feierlich die Geburt der Kleinen bekannt gegeben - am Dienstag gewährte die frischgebackene zweifache Mutter ihren mehr als 700.000 Instagram-Fans dann einen ersten Blick auf ihr Töchterchen.

So teilte Hazel einen niedlichen Schnappschuss mit ihren Anhängern, auf dem jedoch lediglich die winzigen Füßchen ihrer zweiten Tochter zu sehen waren.

"Vielen Dank für die vielen Nachrichten und Glückwünsche", schrieb die 30-Jährige zu der Momentaufnahme - und verriet noch mehr! Denn Hazel offenbarte gegenüber ihrer Community, dass die vergangenen Tage "wirklich etwas Besonderes" gewesen seien.

"Wir versuchen, jeden Moment zu genießen (so gut es eben geht). Man vergisst immer wieder, wie klein diese Babys anfangs sind", erklärte die Komikerin.