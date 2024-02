Ihr Baby ist da! Hazel Brugger zum zweiten Mal Mama geworden

"Wir haben ein neues Baby zu Hause", brachte die in San Diego geborene 30-Jährige mit hörbarer Freude in der Stimme heraus. Ab sofort halten sie und ihren Gatten nicht mehr nur ein Kind auf Trab, sondern gleich zwei kleine Erdenbewohner.

An der Seite von Ehemann und Podcast-Partner Thomas Spitzer (34) verriet der "LOL"-Star, jüngst ein zweites Kind in den eigenen vier Wänden begrüßen zu dürfen.

An der Seite zahlreicher Comedy-Größen nimmt die 30-Jährige an der 5. Staffel von "Last One Laughing" teil. © Frank Zauritz/Amazon Prime Video/dpa

Mit einem kurzen und knappen Video über sämtliche News-Meldungen rund um ihre jüngste Schwangerschaft brachte die 30-Jährige am Montag auch ihre fast 760.000 Fans auf Instagram auf den neuesten Stand.

"Du bist, wenn ich das so richtig einschätzen kann, so glücklich wie noch nie in deinem Leben zuvor, oder?", wollte ihr Auserwählter in der neuesten Ausgabe des gemeinsam geführten Podcasts wissen. Eine treffende Antwort hatte Hazel allerdings nicht parat.

"Ich weiß auch nicht, was los ist. Dieses Kind ist herausgekommen und ich habe sofort Quatsch gemacht mit ihr", platzte es aus ihr heraus.

Mit Ehemann Thomas schwebt die Wahl-Kölnerin im Übrigen seit 2020 auf Ehe-Wolke Nummer sieben. Nur einige Monate später brachte sie schließlich im März 2021 ihr erstes Kind zur Welt. Das darf sich nun über ein zuckersüßes und gesundes Geschwisterchen freuen.