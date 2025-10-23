Heftige Vorwürfe: Gigi Birofio soll Vicky "20 bis 25 Mal" betrogen haben

Köln - Das Beziehungsdrama um Reality- TV -Macho Luigi "Gigi" Birofio (26) und Vicky geht weiter - und wie! Via Instagram macht die Influencerin dem 26-Jährigen nun heftige Vorwürfe.

In ihrer Instagram-Story hat Vicky schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund erhoben. © Instagram/vycz_ (Screenshot)

Dabei sah es kurz nach der Trennung Anfang Oktober sogar noch so aus, als ob Gigi und Vicky im Guten auseinander gehen würden. "Wir sind gut miteinander", betonte der deutsch-italienische TV-Darsteller erst vor wenigen Tagen, während seine Ex sogar hoffte, irgendwann mit ihm befreundet sein zu können.

Von dieser Harmonie ist inzwischen nichts mehr übrig - im Gegenteil! Am Donnerstag meldete sich die Blondine bei ihren 51.000 Instagram-Followern und verkündete: "Ich will, dass ihr die Wahrheit wisst: Er ist mir fremdgegangen! Er hat mich wie ein Stück Schei** behandelt!"

Zu allem Überfluss sei es dabei nicht nur bei einem einzigen Seitensprung geblieben. Angeblich habe Gigi sie "um die 20 bis 25 Mal" betrogen. Dafür habe die Influencerin sogar "handfeste Beweise", behauptet Vicky, die außerdem sicher ist: "Es sind wahrscheinlich noch viel mehr Frauen, die ihn aber decken."

Sie selbst habe während der Beziehung hingegen immer alles für den Reality-Star getan und ihn aufrichtig geliebt. "Dieser Mann war wirklich Familie für mich. Mir hat dieser Mensch sehr, sehr viel bedeutet", betont Vicky.