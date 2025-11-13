"An Komfort denke ich nie": Heidi Klum überlässt bei ihrem Bambi-Look nichts dem Zufall

München - In der bayerischen Landeshauptstadt findet am 13. November die 77. Verleihung des Bambi-Awards statt. Heidi Klum (52) steht schon jetzt als Preisträgerin in der Kategorie "Entertainment" fest und dafür braucht das Model natürlich den passenden Look.

Heidi Klum (52) bekommt einen Bambi verliehen. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Für die Bambi-Verleihung 2025 reisen zahlreiche prominente Gäste nach München - unter ihnen auch Model-Mama Heidi Klum, zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz (36).

Für seinen Podcast "Kaulitz Hills" ist er mit Bruder Bill (36) für den Preis in der Kategorie "Kultur" nominiert.

Wie Heidi gegenüber "Bunte" verrät, ist das Outfit für diesen besonderen Abend schon geplant - und das ist kein Zufall: Ihre Looks für spezielle Anlässe stehen schon Wochen vorher fest: "Denn manchmal bin ich wochenlang nicht zu Hause und dann muss ich eben auch schon vorher die Fittings machen."

Da das Model viele Termine wahrnehmen muss und nicht immer selbst das perfekte Outfit heraussuchen kann, übernehme das meist ihr Styling-Team. "Das sind jeden Tag berufliche Auftritte, für die ich perfekt gestylt sein muss", erklärt Heidi. "Insofern habe ich alles schon lange im Voraus gefittet."

Das gilt natürlich auch für den Bambi, bei dem sie gemeinsam mit ihrem Team entschieden hat, wie Outfit, Haare und Make-up aussehen sollen. "An Komfort denke ich nie. Für mich geht es immer um den Look – finde ich den gut oder nicht. Manchmal überzeugt mich die Farbe, mal Schnitt, manchmal auch der Designer, weil ich ihn liebe und unterstützen möchte."