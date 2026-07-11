Deutliche Worte: Heidi Klum äußert sich über Ex-Mann Seal
Los Angeles (USA) - Vor mehr als 14 Jahren scheiterte ihre Liebe. Jetzt hat Heidi Klum (53) mit ungewohnt offenen Worten über ihren Ex-Mann Seal (63) überrascht.
Nach knapp sieben Jahren Bilderbuch-Ehe und vier gemeinsamen Kindern hatte mit der plötzlichen Trennung des einstigen Traumpaares im Jahr 2012 wohl kaum jemand gerechnet.
Doch auch heute, mehr als ein Jahrzehnt nach ihrer Scheidung, scheint zwischen der Modelmama und dem "Kiss From A Rose"-Sänger keinerlei böses Blut zu herrschen, wie Heidi nun erneut deutlich machte.
In einem aktuellen Interview mit dem US-Magazin "Us Weekly" erinnerte sich die GNTM-Chefin an negative Reaktionen und kritische Fragen zum Aussehen ihres früheren Ehemannes zurück, denen das Model einen unmissverständlichen Riegel vorschob.
So habe sie sich in der Vergangenheit immer wieder taktlose Kommentare über die Gesichtsnarben des Schmusesängers anhören müssen: "Als ich mit Seal verheiratet war, sagten die Leute: 'Wie kann er diese schreckliche Haut haben?'", plauderte die 53-Jährige aus und richtete anschließend herzliche Worte in Richtung ihres Ex-Mannes.
"Er hat Lupus. Und ehrlich gesagt finde ich, dass er wunderschön aussieht", ergänzte Heidi liebevoll.
Seal leidet seit Jahren an Lupus - Ex-Frau Heidi Klum findet ihn "wunderschön"
Seal lebt bereits seit mehr als 40 Jahren mit der Autoimmunerkrankung Lupus, die bei ihm zu sogenannten diskoiden Hautveränderungen geführt hat.
Für seine frühere Ehefrau scheinen die münzförmigen Narben im Gesicht ihres Partners jedoch nie ein Thema gewesen zu sein. Sie hätten absolut nichts an seiner Ausstrahlung verändert, machte die Vierfachmama nun ein für alle Mal klar.
Das Ex-Paar hatte sich Anfang 2004 während Heidis Schwangerschaft mit ihrer ersten Tochter Leni (22) in New York kennengelernt und nur ein Jahr später das Jawort gegeben.
Nach der Geburt ihrer drei gemeinsamen Kinder Henry (20), Johan (19) und Lou (16) adoptierte Seal auch die damals fünfjährige Leni, die aus Heidis Liaison mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore (76) stammt.
Trotz ihres aktuellen Eheglücks mit Musiker Tom Kaulitz (36) soll Klum mit dem Vater ihrer Kinder nach wie vor freundschaftlich verbunden sein und das Patchworkleben als eingespieltes Elternteam meistern.
Titelfoto: picture alliance / dpa | Kaiser;Buck