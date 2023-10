Dreht Heidi Klum heimlich für "Der Bergdoktor"? GNTM-Star lässt aufhorchen!

München/Ellmau - In der neuen Staffel der ZDF-Serie "Die Bergretter" wird Heidi Klum (50) einen Gastauftritt haben. Hat sich der GNTM-Star jetzt schon den nächsten Schauspiel-Job geangelt? Auf Instagram wirft das Model mit einer Aussage zur TV-Serie " Der Bergdoktor " Fragen auf.

Und Heidi antwortete: "Am 16. November ist es online und am 23. November ist es im Fernsehen. Ich bin ganz aufgeregt."

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Frau von "Tokio Hotel"-Star Tom Kaulitz (34) kürzlich den Fragen ihrer Follower (11,6 Millionen).

Doch nun heizte Klum die Gerüchteküche mit einer Aussage zu "Der Bergdoktor" an: Ist sie etwa auch bei den neuen Folgen vom Gruberhof dabei?

In der 15. Staffel "Die Bergretter" wird Klum in der 2. Folge mit dem Titel "Bruderliebe" als Isabelle Klett zu sehen sein. Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Model-Mama bei ihrem Gastauftritt präsentieren wird.

Wie geht es mit Hans Sigl (54) und dem Gruberhof weiter? Mit Spannung wird die 17. Staffel "Der Bergdoktor" erwartet. © ZDF/Erika Hauri

Offenbar hatte der Fragensteller die ZDF-Serien schlichtweg verwechselt und dem Model war der Fehler einfach nicht aufgefallen. Denn die Daten passen perfekt auf den Serien-Start von der neuen Staffel "Die Bergretter".

Wie das ZDF bereits vor mehreren Wochen mitteilte, wird die erste Folge am 16. November im Fernsehen ausgestrahlt werden. Heidis großer Auftritt in Folge 2 ist dann am 23. November zu sehen.

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel "Der Bergdoktor" am Wilden Kaiser in Österreich stehen indes kurz vor dem Abschluss. Serien-Star Hans Sigl (54) berichtet seinen Fans auf Instagram immer wieder vom "Bergdoktor"-Set. Und auch Kollege Mark Keller (58) gibt spannende Einblicke in den Dreh-Alltag.

Einen offiziellen Starttermin für die 17. Staffel "Der Bergdoktor" hat das ZDF noch nicht bekannt geben. In der Regel startet die Bergdoktor-Saison immer Anfang Januar. Die erste Folge der 16. Staffel wurde aber bereits Ende des Jahres ausgestrahlt, da auf ein Winterspecial verzichtet wurde.