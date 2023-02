Heidi Klum feiert leicht bekleidet Hochzeitstag: Sexy Schnappschüsse zum Jahrestag

Beide können auch nach vier Jahren Ehe die Finger nicht voneinander lassen. © Screenshot/Instagram/heidiklum

Die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin ist dafür bekannt, immer mal wieder heiße Einblicke in ihr Liebesleben zu geben. So auch am Mittwoch.

Mit dem Titel "Love of my life" postete die Vierfach-Mama mehrere Bilder und einen kurzen Clip auf ihrer Internetseite und beweist damit, dass beide immer noch nicht die Finger voneinander lassen können.

Ein Video zeigt das verliebte Paar unter anderem eng aneinander liegend, kuschelnd und küssend im Bett.

Bei einem weiteren Foto gibt's dann nackte Tatsachen. Denn sowohl sie als auch ihr Ehemann haben wenig an. Während er ihr oberkörperfrei einen Kuss gibt, scheint sie lediglich einen BH anzuhaben.

Auffällig: Das ganze Zimmer ist mit roten Herzchen-Luftballons gefüllt. Natürlich dürfen auch jede Menge rote Rosen nicht fehlen. Als Nachtisch gibt's zwei Kuchen.