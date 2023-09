Heidi Klum verzweifelt! Deshalb hatte die Model-Mama "schlaflose Nächte"

Los Angeles (USA) - Für Heidi Klum (50) ist es wohl einer der wichtigsten Termine des Jahres: Am 31. Oktober feiert die Model-Mama traditionell ihre berühmte Halloween-Party. Steht das Event in diesem Jahr etwa auf der Kippe?

Heidi Klum (50) liebt es, sich zu verkleiden. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Werwölfin, Schmetterling, Oma oder XXL-Regenwurm: Heidi Klum ist ein Halloween-Superfan und für ihre aufwendigen Verkleidungen zu dem vor allem in Amerika beliebten Grusel-Fest bekannt.

Seit mehr als 20 Jahren veranstaltet die GNTM-Chefin am 31. Oktober eine große Kostümparty und lockt dabei Jahr für Jahr zahlreiche Stars in spektakulären Outfits nach New York oder Los Angeles. In diesem Jahr wäre die 50-Jährige jedoch beinahe an den Vorbereitungen für ihr Monster-Event gescheitert, wie sie dem US-Magazin People gestand.

"Ich hatte eine wirklich schwere Zeit. Es ging alles schief, einiges hat nicht funktioniert", gab die Ehefrau von Tom Kaulitz (34) mit Blick auf ihr geplantes Kostüm zu, mit dem die Bergisch Gladbacherin auch diesmal wieder ihre Verkleidungen aus den Vorjahren toppen möchte.

Mal habe es Lichtblicke gegeben, dann sei es wieder "furchtbar" gelaufen, offenbarte Heidi und gestand, an ihrem Kostüm, das nach einem Bericht der Daily Mail in diesem Jahr "besonders extravagant" sein soll und dem Model zahlreiche "schlaflose Nächte" bereitet habe, beinahe verzweifelt zu sein.

Sie habe sogar darüber nachgedacht, ihre eigene Party dieses Jahr zu schwänzen, weil sie in Sachen Outfit keinen Plan B habe, berichtete Klum.

"Ich dachte mir, vielleicht komme ich einfach gar nicht und ihr tut so, als wäre ich da, weil ich wirklich dachte: 'Oh mein Gott, das wird nicht klappen'. Ich dachte, ich muss mich krankmelden."