Nach zwölf Jahren ist Schluss: Heidi Klum steigt bei TV-Show aus

Los Angeles - Seit 2013 war Heidi Klum (51) ein fester Bestandteil der Jury von "America's Got Talent". Doch nach elf Staffeln ist jetzt Schluss!

Das kündigte der US-Sender Freeform an.

Stattdessen kehrt das britische Ex-Spice-Girl Mel B (49) als Jurorin zurück. Sie saß bereits neben Heidi Klum von 2013 bis 2018 in der Jury. Beide Frauen waren nach der 13. Staffel ausgestiegen, Klum war ab Staffel 15 aber wieder mit von der Partie.

Melanie Brown (49), vor allem als Mel B bekannt, ersetzt Heidi Klum in der Jury. © Dominic Lipinski/pool PA/AP/dpa

Die 21. Staffel soll noch in diesem Jahr starten. Gemeinsam mit dem Modeberater Tim Gunn (71) war das Model 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin ausgestiegen.

Die Blondine scheint wohl in großer Vorfreude zu sein. Auf Instagram postete sie kürzlich ein Foto aus alten Zeiten, welches sie schwanger vor der "Project Runway"-Leinwand zeigt. In dem Beitrag heißt es: "Mama kommt nach Hause! Ich freue mich, zu einem meiner ersten Babys zurückzukehren."

Ob der Ausstieg aus "America's Got Talent" mit Klums Rückkehr zu "Project Runway" zusammenhängt, ist jedoch unklar. Zu den genauen Gründen äußerten sich weder Klum noch der Sender.

Laut "The Hollywood Reporter" soll es Termin-Probleme gegeben haben. Schließlich wirkt das Model ja auch bei "Germany's Next Topmodel", das ab dem 13. Februar an den Start geht, mit.