Heidi Klum lässt im Liebes-Urlaub mit ihrem Tom die Hüllen fallen!

Sardinien (Italien) - Heidi Klum (50) zeigt mal wieder, was sie hat. Die Modelmama lässt es sich gerade mit Ehemann Tom Kaulitz (33) unter der italienischen Sonne gut gehen - und verzückt ihre Fans dabei mit jeder Menge freizügiger Einblicke in den heißen Liebes-Urlaub.

Dort präsentiert sich die Vierfach-Mama zum Beispiel im sexy schwarzen Zweiteiler unter der Dusche oder setzt ihre trainierte Kehrseite in einem knappen String-Bikini in Szene.

Denn bis auf eine Reihe knapper Bikinis scheint das Supermodel für die entspannte Bade-Auszeit auf der Insel kaum etwas in den Koffer gepackt zu haben, wie ihre Fotos im Netz vermuten lassen.

Dort lässt die 50-Jährige ihre Community an ihrem Liebesglück mit Ehemann Tom teilhaben und postet täglich neue Urlaubs-Updates, die allesamt tief blicken lassen.

Strahlend blauer Himmel und kein Wölkchen am Himmel: Heidi Klum und Tom Kaulitz genießen derzeit den sonnigen Sommer auf Sardinien - und haben dabei ziemlich wenig Stoff am Körper, wie ihre Fans über Instagram mitverfolgen dürfen.

Heidi Klum (50) lässt im Urlaub auf Sardinien tief blicken. © Screenshot/Instagram/heidiklum

Nur mit Badesachen bekleidet, halb im Wasser stehend, turtelt das Pärchen im neuesten Clip auf Heidis Kanal Arm in Arm in die Kamera, die den Blick auf die Kurven und den durchtrainierten Body des Models freigibt.



"Das ist aber auch ein schöner Tag heute", freut sich die Bergisch Gladbacherin über das tolle Badewetter, während ihr Ehemann sie in den Arm nimmt und ihr zustimmend ein Küsschen auf die Wange drückt.

Scheint, als würden Heidi und Tom ihre sonnige Auszeit am Meer in vollen Zügen genießen - offenbar genau das richtige Rezept, um ihre Liebe auch nach knapp vier Jahren Ehe noch genauso frisch zu halten wie am ersten Tag.