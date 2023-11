Heidi Klum präsentiert freizügigen Formel-1-Look

Las Vegas (USA) - Am vergangenen Samstag waren Heidi Klum (50) und ihr Mann Tom Kaulitz (34) in Las Vegas beim Grand Prix der Formel 1 zu Gast. Während der Tokio-Hotel-Gitarrist einen eher zurückhaltenden Look mit schwarzem Strick-Oberteil präsentierte, trug seine Frau unter ihrer Lederjacke ...