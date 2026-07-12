Deutliche Worte: Heidi Klum äußert sich über Ex-Mann Seal

Los Angeles (USA) - Vor mehr als 14 Jahren scheiterte ihre Liebe. Jetzt hat Heidi Klum (53) mit ungewohnt offenen Worten über ihren Ex-Mann Seal (63) überrascht.

Heidi Klum (53) und Seal (63) sind Eltern von vier Kindern. © picture alliance / dpa | Kaiser;Buck

Nach knapp sieben Jahren Bilderbuch-Ehe und vier gemeinsamen Kindern hatte mit der plötzlichen Trennung des einstigen Traumpaares im Jahr 2012 wohl kaum jemand gerechnet.

Doch auch heute, mehr als ein Jahrzehnt nach ihrer Scheidung, scheint zwischen der Modelmama und dem "Kiss From A Rose"-Sänger keinerlei böses Blut zu herrschen, wie Heidi nun erneut deutlich machte.

In einem aktuellen Interview mit dem US-Magazin "Us Weekly" erinnerte sich die GNTM-Chefin an negative Reaktionen und kritische Fragen zum Aussehen ihres früheren Ehemannes zurück, denen das Model einen unmissverständlichen Riegel vorschob.

So habe sie sich in der Vergangenheit immer wieder taktlose Kommentare über die Gesichtsnarben des Schmusesängers anhören müssen: "Als ich mit Seal verheiratet war, sagten die Leute: 'Wie kann er diese schreckliche Haut haben?'", plauderte die 53-Jährige aus und richtete anschließend herzliche Worte in Richtung ihres Ex-Mannes.

"Er hat Lupus. Und ehrlich gesagt finde ich, dass er wunderschön aussieht", ergänzte Heidi liebevoll.