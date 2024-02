Heidi Klum überrascht mit traurigem Geständnis: "Ich wurde jahrelang betrogen!"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Supermodel Heidi Klum (50) zeigt sich ungewohnt verletzlich. In einem Podcast legte die 50-Jährige jetzt ein intimes Geständnis ab.

Heidi Klum (50) wurde in einer früheren Beziehung betrogen. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Stets gut gelaunt, quirlig und mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht - so kennt man Heidi Klum. Jetzt hat die Modelmama eine vollkommen andere Seite von sich gezeigt.

In dem US-amerikanischen Podcast "Call Her Daddy" wurde die Ehefrau von Tom Kaulitz (34) plötzlich ungewohnt emotional und brach sogar in Tränen aus.

Der Grund: Heidi teilte ein sehr persönliches Detail aus ihrem Privatleben, das ihr bis heute nahezugehen scheint. Die Vierfachmama wurde in einer früheren Beziehung betrogen.

"Es ist egal, wie sehr du jemanden liebst, es wird nicht automatisch passieren, dass die andere Person dich genau so sehr liebt", erklärte die GNTM-Chefin im Gespräch mit Moderatorin Alexandra Cooper (29) und offenbarte, dass sie in vergangenen Beziehungen "unglaublich geliebt", jedoch "nicht dasselbe zurückbekommen" habe.

Daraufhin brachen bei der 50-Jährigen plötzlich alle Dämme. Unter Tränen gestand Heidi, dass einer ihrer Ex-Partner ihr vier Jahre lang fremdgegangen sei: "Vom Anfang bis zum Ende. Die ganze Zeit."

Der Betrug sei aufgefallen, als sie in die Mails ihres damaligen Freundes geschaut habe. Wirklich überrascht gewesen sei sie aber nicht: "Tief in mir drin wusste ich es schon. Ich hatte immer ein ungutes Gefühl im Bauch. Am Ende lag ich richtig."