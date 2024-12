Heidi Klum und ihr Tom strahlen und turteln im Urlaub - doch Fans sind entsetzt

Heidi Klum (51) und Ehemann Tom Kaulitz (35) zeigten sich überglücklich - doch das gefiel nicht allen. © Montage: Instagram/heidiklum

Seit diesem Wochenende scheint sich der gesamte Klum-Klan im Skiurlaub zu befinden. Gemeinsam mit ihren Söhnen Henry (19) und Johan (18), den Töchtern Lou (15) und Leni (20) sowie Ehemann Tom und Schwager Bill Kaulitz (35) macht die GNTM-Jurorin die Pisten unsicher.

Wo genau die Promi-Patchwork-Familie ihre Auszeit verbringt, verrät Heidi ihren mehr als 12,3 Millionen Insta-Followern nicht. Dafür gibt es jede Menge Fotos und Videos, in denen sie und ihre Liebsten bei bestem Wetter auf Ski und Snowboards zu sehen sind.

Sorgenfrei strahlt das Model dabei immer wieder in die Kamera. Einen Post widmete sie ihrem Göttergatten. Dazu schrieb sie "Ich liebe dich" und postete mehrere Turtel-Fotos von sich und ihrem 16 Jahre jüngeren Partner.

Doch all die freudestrahlenden Gesichter wurden vielen von Heidis Anhängern dann doch etwas zu viel. Grund dafür war die schreckliche Amok-Fahrt in Magdeburg am Freitagabend, immerhin die Stadt, in der Tom und Bill den Großteil ihrer Kindheit und Jugend verbrachten.

Bei dem Weihnachtsmarkt-Anschlag starben fünf Menschen, ein enger Freund und langjähriger Wegbegleiter der Kaulitz-Zwillinge entging dem Unglück nur knapp!