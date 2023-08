Heidi Klum verzaubert Italien - viel nackte Haut und ein bisschen Tom

Italien - Sommer, Sonne, Liebesglück - Heidi Klum (50) lässt es sich derzeit auf Capri mal so richtig gut gehen. Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (33) verbringt sie auf der italienischen Felseninsel einen paradiesischen Urlaub. Und auch ihre Fans freuen sich: Schließlich postet die GNTM -Chefin täglich ein Urlaubs-Update samt Bikini-Foto!

Die beiden haben Glück: Sowohl der brutalen Hitze der vergangenen Wochen als auch dem derzeitigen Schmuddelwetter in Deutschland gehen das Model und der Musiker gekonnt aus dem Weg! Die Temperaturen auf Capri liegen bei Höchstwerten von 25 bis 30 Grad.

Doch das Pensum an halbnackten Fotos wurde in den vergangenen Tagen noch einmal nach oben geschraubt. Denn das Supermodel befindet sich gemeinsam mit seinem Gatten im Sommerurlaub.

In Schlappen und knappem lila Leoparden-Outfit gestand sie ihre Liebe zu "Bella Italia". Im noch knapperen Bikini wünschte der TV-Star seinen Fans am Tag darauf mit Kaffeetasse in der Hand auf Italienisch einen "guten Morgen".

Besonders gut kam auch ein Post an, der Heidi auf gleich vier Fotos im tief ausgeschnittenen Badeanzug der Edel-Marke Magda Butrym zeigt. Auf den Bildern hält sie jeweils eine Obst- und eine Gemüseplatte in die Kamera.

Am gestrigen Montag meldete die 50-Jährige sich schließlich mal mit etwas mehr Kleidung am Körper bei ihren Followern - Bauch und Schultern waren auf dem Foto selbstverständlich trotzdem unbedeckt. An der Küste Capris stehend machte sie ein weiteres Mal ihre Begeisterung für die Mittelmeerinsel deutlich.

Trauminsel, Traumwetter, Traummann - für Heidi Klum könnte das Leben zurzeit wahrscheinlich kaum besser sein!