Heiß, heißer, Heidi: Klum lässt in Paris die Hüllen fallen!

Paris (Frankreich) - In der Netflix-Reality-Doku " Kaulitz & Kaulitz " gewährt Tom Kaulitz (34) seinen Fans seit einigen Tagen tiefe Einblicke in sein Leben. Da dachte sich seine Ehefrau wohl: 'Das kann ich auch!' - und gewährte ihrerseits tiefe Einblicke in ihr Privatleben , wenn auch nur zum Teil ...

Gekonnt setzt sie ihre schier endlos wirkenden Beine in Szene, präsentiert der Kamera darüber hinaus noch ihr wie üblich ultratiefes und üppiges Dekolleté. Dazu gibt es einen Kussmund Richtung Spiegelbild und in der Bildunterschrift die Worte "Good night in Paris".

Wo es so knapp gekleidet dann noch hinging, verriet Heidi wenig später selbst: Gemeinsam mit ihrem Tom besuchte sie das berühmte Varietétheater Moulin Rouge in Montmartre. Die GNTM-Jurorin postete nicht nur zwei Aufnahmen aus der "Roten Mühle", sondern schwelgte mit einem alten Bild auch in Erinnerungen an ihren eigenen Auftritt in dem Theater.

Auch am restlichen Wochenende folgten zahlreiche Schnappschüsse aus der französischen Metropole. Das in der Nacht zum Montag gepostete, obligatorische Pärchenbild am Eiffelturm bildete dann offenbar den Abschluss des Turtel-Trips der beiden.