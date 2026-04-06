"Konnte ihn nicht zurücklassen": Heidi Klum präsentiert neuestes Familienmitglied

Los Angeles (USA) - Familienzuwachs im Hause Klum! Topmodel Heidi Klum (52) verkündet im Netz, erneut einen Hund adoptiert zu haben. Doch ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) war anfangs alles andere als begeistert.

Hund Fritz ist das neuste Mitglied in der Familie von Model Heidi Klum (52). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/heidiklum

Auf ihrem Instagram-Account stellt sie das neue Familienmitglied in einem zuckersüßen Video vor. Das kleine Fellknäuel hört auf den Namen Fritz, wie das Model unter dem Clip verrät.

In dem Video schlendert die 52-Jährige durch ihre Wahlheimat Los Angeles und trägt den kleinen Vierbeiner dabei in einer Umhängetasche. Neugierig streckt Fritz seinen Kopf heraus. Mit einem strahlenden Grinsen wünscht die Modelmama ihren Followern dabei frohe Ostern.

Unter ihrem Post erklärt sie, wie es zu dem tierischen Nachwuchs kam: "Diese Woche gab es direkt neben unserem Filmstudio eine temporäre Adoptionsstelle mit über 50 Hunden. Im Laufe des Tages fanden die meisten Hunde ein neues Zuhause, doch dieser kleine, struppige Fellknäuel saß immer noch in seinem Käfig."

Der sechs Monate alte Hund erweichte Heidis Herz und prompt durfte Fritz mit ihr nach Hause kommen.