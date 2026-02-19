Noch mehr Heidi: Doku mit Kindern Leni und Henry bei Fashion Weeks

Unterföhring - ProSieben bringt ein neues "by Heidi Klum"-Format an den Start. In "On & Off Catwalk" geht es um: Heidi Klum (52). Und um ihre beiden Kinder. Zwei Folgen gibt das Thema her.

Generation Klum: Die Kinder Leni (21) und Henry (20) sind Teil der von Mama Heidi (52) inszenierten zweiteiligen Doku. © ProSieben/Max Montgomery

Mit Leni (21) und Henry (20) im Schlepptau wurde das 52 Jahre alte Model vor, während und nach den internationalen Fashion Weeks begleitet, heißt es in der Mitteilung vom Donnerstag.

"Die ProSieben-Zuschauer bekommen exklusive Einblicke, spüren die Spannung Backstage und erleben das vielseitige und spannende Leben der Familie Klum", schreibt der Sender.

Von der Bambi-Verleihung in Berlin über Fotoshootings in München bis hin zu den Filmfestspielen in Venedig wird das Scheinwerferlicht-Trio begleitet.

Natürlich kommt vereinzelt auch Hektik auf, die für besondere Mode-Spannung sorgen. Beispielsweise, als Mama Heidi nicht zufrieden mit dem Kleid der Tochter ist.