Ohne BH auf dem roten Teppich: Heidi Klum polarisiert mit freizügigem Look
New York City (USA) - Bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" zog Supermodel Heidi Klum (52) alle Blicke auf sich. Doch ihr extravaganter Look kam nicht bei jedem gut an.
In einer auf den ersten Blick hochgeschlossenen Robe in einem zarten, schimmernden Grünton schritt die GNTM-Chefin am Montagabend in New York City über den roten Teppich und stach dabei unter Dutzenden Stars wie etwa Anne Hathaway (43), Lady Gaga (40) oder Ashley Graham (38) besonders hervor.
Obwohl das bodenlange Kleid im Neckholder-Stil mit reichlich Stoff daherkam, ließ die 52-Jährige mit ihrem ausgefallenen Look doch tief blicken.
Der Clou: luftige Cut-outs an den Seiten des Gewands, die den Blick auf Heidis nackte Haut freigaben und enthüllten, dass sie für die Filmpremiere auf einen BH verzichtet hatte.
Ihren imposanten Auftritt nutzte die Modelmama clever für Werbung in eigener Sache, denn die Wahl ihres Outfits war keinesfalls willkürlich: Wie unter anderem bei Instagram bekannt wurde, stammt Heidis Kleid direkt aus ihrer US-Show "Project Runway", in der Nachwuchs-Modedesigner gegeneinander antreten.
Klum habe einen "Sieger-Look" aus der kommenden 22. Staffel getragen, heißt es auf dem offiziellen Account der Sendung.
Heidi Klums ausgefallener Look sorgt für Diskussionen
Dass die außergewöhnliche Robe in der Show zu einem Gewinner-Style gekürt worden sein soll, scheinen viele Fans allerdings nicht nachvollziehen zu können.
"Das war der Sieger-Look?", fragte ein User ungläubig, während ein anderer witzelte: "Sie hat Omas Vorhänge geklaut." Heidis Kleid sehe aus wie ein "Zelt" oder ein "Bettlaken", so der Tenor in zahlreichen Kommentaren.
Die Modelmama selbst dürfte sich davon jedoch nicht beirren lassen: Sie schien sich in ihrem Outfit sichtlich wohlzufühlen, tanzte ausgelassen durch die Menge und posierte strahlend für die Kameras.
Titelfoto: ANGELA WEISS / AFP