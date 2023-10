Sexy Halloween-Countdown: Heidi Klum zeigt sich komplett nackt!

Heidi Klum (50) zählt die Tage bis Halloween. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Splitterfasernackt posiert Heidi Klum auf einem rosafarbenen Fellsofa: Mit angewinkelten Beinen, die Hände vor den Brüsten verschränkt, liegt die 50-Jährige mit geschlossenen Augen auf dem Rücken und gibt den Blick auf ihr nacktes Profil frei.

"Die Ruhe vor dem Sturm", kommentierte die Vierfach-Mama den freizügigen Schnappschuss bei Instagram und spielte damit auf ihre legendäre Halloween-Party an, die das Model bereits seit mehr als 20 Jahren traditionell in New York veranstaltet.

"Go big oder go home" (zu deutsch: "Ganz oder gar nicht") sei ihr Motto in diesem Jahr, verriet die Halloween-Liebhaberin ihren Fans und heizte damit die Spekulationen um ihr mit Spannung erwartetes Outfit weiter an.

Die Erwartungen an ihr Kostüm hat Heidi in diesem Jahr besonders hoch geschraubt. Sie habe sich diesmal eine "wirklich extravagante" Verkleidung überlegt, die ihr viele schlaflose Nächte bereitet habe, hatte die GNTM-Chefin im Vorfeld angekündigt und versprochen, es werde "gigantisch" werden.



Erst am Freitagabend hatte das Model in der "Tonight Show" erklärt, dafür müssten eigens einige Straßen in Manhattan gesperrt werden, was gar nicht so einfach sei.

Talkmaster Jimmy Fallons (49) Vermutung, Heidi gehe möglicherweise als riesiger Transformers-Robotertruck, verneinte sie aber.