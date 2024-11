Heike Makatsch offenbart: Ab diesem Alter haben es Frauen im Filmgeschäft schwer!

Heike Makatsch (53) habe das Gefühl, dass ihr keine spannenden Rollen mehr angeboten werden. © Christoph Soeder/dpa

Anfang der 90er-Jahre startete die Karriere von Heike als Moderatorin beim Musiksender VIVA. Dort war sie sehr beliebt, doch für die damals 20-Jährige war es nie genug. 1996 wagte sie den Sprung in die Schauspielerei und spielte ihre erste Rolle in Detlev Bucks "Männerpension" - mit Erfolg.

In den darauffolgenden Jahren konnte sie sich kaum vor Rollen-Angeboten retten. So spielte sie unter anderem in "Resident Evil" (2002), in "Tatsächlich Liebe" (2003) und als Kommissarin im Freiburger "Tatort".

Dennoch habe sie mittlerweile das Gefühl, dass ihr nicht genug spannende Rollen angeboten werden, wie sie im Interview mit Vogue erzählt. "Natürlich würde ich mir wünschen, dass mal ein ambitionierter Arthouse-Film auf mich zukommt und mir ein wahnsinnig künstlerisches Drama angeboten wird", so die Dreifach-Mama.

Sollte dieses Angebot nicht mehr kommen, überlege sie, ein eigenes Drama zu produzieren. Dennoch sei das für sie "Beschweren auf hohem Niveau, denn eigentlich bin ich über den Status quo extremst dankbar".

Zudem sehe sie immer weniger Frauen über 45 im Fokus eines Spielfilms. "Ich kann nur dazu aufrufen, mehr in die Gefühlswelt von Frauen über 45 hineinzugehen, und ich kann auch nur dazu aufrufen, in ihnen noch etwas anderes zu sehen als Mütter", stellt die 53-Jährige klar.