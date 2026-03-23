"Größte Enttäuschung meines Lebens": Heino rechnet mit seinem Sohn ab

Kitzbühel (Österreich) - Volkssänger Heino (87) bekommt seine eigene TV -Dokumentation. Zur Premiere sind viele Stars und zahlreiche Familienmitglieder anwesend - nur einer nicht: Sein Sohn Uwe (66)! Und das hat einen Grund.

Hat heftig gegen seinen Sohn ausgeteilt: Schlagersänger Heino (87). (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

"Mein Sohn Uwe ist leider die größte Enttäuschung meines Lebens", macht der heutige Ballermann-Star im Gespräche mit "Bild" klar, warum er ihn nicht eingeladen hat.

"Er hat es zu nichts gebracht, obwohl ich ihn immer unterstützt habe. Auch und gerade mit Geld, wofür ich keinen Dank erhalten habe", wirft der 87-Jährige seinem Sprössling vor.

Sein Sohn habe sich auch nie um ihn oder seine verstorbene Frau Hannelore (†81) gekümmert.

Seit der Beerdigung im Jahr 2023 habe sich Uwe auch nicht mehr bei Heino gemeldet, was ihn sehr getroffen habe.

"Es kamen keine Anrufe von ihm, weder zu Weihnachten, noch an Silvester und an keinem meiner Geburtstage", gibt der "Blau blüht der Enzian"-Interpret preis.

Daher müsse er davon ausgehen, dass der 66-Jährige das Interesse an ihm verloren habe. "Ich habe immer andere Menschen um mich gebraucht, da mein eigener Sohn für Hannelore und mich nie dagewesen is", führt der gebürtige Düsseldorfer aus.

Die Vorwürfe kommen bei seiner Schwiegertochter, Vera Kramm (68), die seit 2007 mit Uwe verheiratet ist, nicht gut an.