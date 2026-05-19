Klartext von Maite Kelly: Wegen dieses Mannes kann sie "seit vier Jahren von Musik leben"
Köln - Beinahe 20 Jahre steht Maite Kelly (46) als Solo-Künstlerin schon auf der Bühne. In einem neuen Interview hat die Sängerin nun ein interessantes Geheimnis rund um ihre musikalische Karriere verraten.
Spätestens seit dem Wochenende und ihrem fulminanten Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" ist das Ex-Mitglied der legendären "Kelly Family" wieder in aller Munde.
Allerdings hat die Sängerin im Talk mit RTL jetzt verraten, dass sie erst seit rund vier Jahren (!) finanziell von ihrer Musik leben kann - und das trotz jahrzehntelanger Auftritte.
Insbesondere ein Mensch ist für ihren zweiten musikalischen Frühling verantwortlich: Schlagerikone Roland Kaiser (74)!
Mit diesem verbindet Maite nämlich eine ganz besondere Beziehung. Nicht zuletzt, weil die beiden vor zwölf Jahren den Mega-Hit "Warum hast Du nicht nein gesagt" auf den Markt gebracht hatten.
"Ich kann erst seit vier Jahren zu 1000 Prozent von Musik leben. (...) Roland hat mir eine zweite musikalische Karriere geschenkt", stellt sie unmissverständlich klar.
Maite Kelly schwärmt von Schlager-Legende Roland Kaiser
Tatsächlich soll der Publikumsmagnet nicht allein Maites Stimme gefeiert haben - vielmehr soll ihm ihr Talent als Songschreiberin imponiert haben.
"Er war der Erste, der mich als Autorin gefördert hat." Dabei scheint sie vom 74-Jährigen derart zu schwärmen, dass sie bei der Begegnung sogar von einem Schicksalsschlag spricht.
"Die Liebe ist immer ein Schicksalsschlag. Roland ist die größte musikalische Liebe meines Lebens", erklärt sie.
Von den mutmaßlich scheinheiligen Aussagen anderer Künstler, dass man von der Musik nicht leben könne, distanziert sich Kelly derweil. "Ich habe mich nie auf dieses Jammern eingelassen, dass man als Musikerin nicht davon leben kann. Es ist ein Privileg, überhaupt Musik machen zu dürfen."
Und das macht sie mit vollem Erfolg! Einer ihrer neuesten Songs spinnt Roland Kaisers Hit "Santa Maria" sogar weiter. "Vielleicht ist die Heldin in meinem Lied das Mädchen, das Roland Kaiser in 'Santa Maria' zur Frau gemacht hat."
Titelfoto: Fabian Strauch/dpa