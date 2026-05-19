Klartext von Maite Kelly: Wegen dieses Mannes kann sie "seit vier Jahren von Musik leben"

Köln - Beinahe 20 Jahre steht Maite Kelly (46) als Solo-Künstlerin schon auf der Bühne. In einem neuen Interview hat die Sängerin nun ein interessantes Geheimnis rund um ihre musikalische Karriere verraten.

Schlagersänger Roland Kaiser hat Maite Kelly zu unverhofftem Ruhm verholfen. © Hendrik Schmidt/dpa

Spätestens seit dem Wochenende und ihrem fulminanten Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" ist das Ex-Mitglied der legendären "Kelly Family" wieder in aller Munde.

Allerdings hat die Sängerin im Talk mit RTL jetzt verraten, dass sie erst seit rund vier Jahren (!) finanziell von ihrer Musik leben kann - und das trotz jahrzehntelanger Auftritte.

Insbesondere ein Mensch ist für ihren zweiten musikalischen Frühling verantwortlich: Schlagerikone Roland Kaiser (74)!

Mit diesem verbindet Maite nämlich eine ganz besondere Beziehung. Nicht zuletzt, weil die beiden vor zwölf Jahren den Mega-Hit "Warum hast Du nicht nein gesagt" auf den Markt gebracht hatten.

"Ich kann erst seit vier Jahren zu 1000 Prozent von Musik leben. (...) Roland hat mir eine zweite musikalische Karriere geschenkt", stellt sie unmissverständlich klar.