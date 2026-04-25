Nach Krankenkassen-Drama: Dieser Brief verändert Heinz Hoenigs Leben komplett

Blankenburg - Große Freude im Hause Hoenig: Ein Brief verändert für Heinz Hoenig (74) alles. Der "Das Boot"-Schauspieler ist endlich krankenversichert!

Heinz Hoenig (74) und Ehefrau Annika (41) teilten die großartigen News mit ihren Fans auf Instagram. © Bildmonatage: Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

Schon vor wenigen Tagen kündigten Heinz und seine Frau Annika (41) auf Instagram an, dass tolle Nachrichten auf dem Weg sind, und spannten ihre Fans mehrere Tage auf die Folter. Nun sind die Neuigkeiten endlich raus: Heinz ist nach Jahren endlich wieder krankenversichert.

"Heinzi und Icke, wir sind mega happy und mega erleichtert", verkündet Annika Kärsten-Hoenig gemeinsam mit ihrem "Heinzi" in ihrer Instagram-Story. Zwei Jahre hat das Ehepaar gemeinsam mit ihrem Anwalt dafür gekämpft, dass der Schauspieler wieder gesundheitlich abgesichert ist. In dieser Zeit wurde "viel geweint, gelacht, gelitten", erklärt die 41-Jährige weiter.

Ende April 2024 musste der 74-Jährige aufgrund von Herzproblemen in ein Krankenhaus gebracht werden – und das unversichert. Hier kämpfte er mehrere Wochen um sein Leben. Monate dauerte es, ehe Heinz wieder nach Hause zu seiner Familie nach Blankenburg durfte, wo sich Annika seitdem aufopferungsvoll um ihn kümmert und dabei hilft, zurück ins Leben zu finden.

Doch seither stapeln sich auch die Arztrechnungen bei dem freiberuflichen Darsteller. Wie Annika im BILD-Interview verrät, sollen sich mittlerweile rund eine halbe Million Euro an Rechnungen angehäuft haben. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, versucht die Familie, diese aus eigener Tasche zu bezahlen.

Ein Brief verändert dann plötzlich alles: Darin steht, dass Hoenig seit dem 1. April 2026 endlich bei einer deutschen Krankenversicherung basisversichert ist. Laut BILD für einen Monatsbeitrag von 1017,18 Euro.