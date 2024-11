Zwei Wochen Funkstille: Darum meldete sich Heinz Hoenigs Ehefrau nicht

Doch Annika muss sich weiterhin um ihren erkrankten Gatten kümmern und eine weitere, lebenswichtige Operation steht auch noch an - mitsamt Behandlungskosten.

Sie musste sich auf das Wichtigste fokussieren: "Meine Familie, meine Kinder und mein Mann, die mich in den letzten 14 Tagen mehr als sonst brauchten."

"Es hatte natürlich seine Gründe, warum ich so lang nicht online war", beginnt die 39-Jährige ihre Story .

Ein halbes Jahr lang lag Heinz Hoenig (73) im Krankenhaus - eine emotionale und finanzielle Herausforderung für die Familie. (Archivbild) © Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

Annika will weiter an der Hoffnung festhalten, "dass sich eines Tages alles zum Guten wenden wird" und alle Bemühungen irgendwie positiv belohnt werden. Dabei hatte sie eine Erkenntnis: "Anni, du kannst echt stolz auf dich sein!"

Denn es ist gar nicht selbstverständlich, neben der intensiven Pflege ihres Mannes alles organisiert zu bekommen, vor allem mit den zwei kleinen Söhnen sowie der 18-jährigen Tochter aus einer früheren Beziehung.

"Ich glaube, gerade auch die letzten Wochen haben mich noch stärker gemacht als vorher. Ich glaube, für viele Prüfungen im Leben, die mir vielleicht noch bevorstehen, bin ich anders gewappnet, als wenn man das nicht durchleben würde", überlegt die 39-Jährige.

Wann die nächste Folge ihres Mutmacher-Podcasts "24 - (K)ein Sommer in Berlin" veröffentlicht wird, sprach sie nicht an. Jedenfalls verspricht sie ihren Followern, dass sie von nun an wieder öfter auf Instagram zu sehen sein wird.