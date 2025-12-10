Sorge um Heinz Hoenig: Terminabsage aus "gesundheitlichen Gründen"

Dortmund - Schauspieler Heinz Hoenig (74) ist noch nicht über den Berg: Er hat weiter mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Jetzt musste er sogar ein großes Event absagen.

Schauspieler Heinz Hoenig (74) musste aus gesundheitlichen Gründen eine Autogrammstunde absagen. © Screenshot/Instagram/germanfilmcomiccon

Eigentlich wollte der "Das Boot"-Star auf der deutschen Film & Comic Con in Dortmund am vergangenen Wochenende eine Autogrammstunde abhalten.

In einem Instagram-Video gab der 74-Jährige jedoch bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Nordrhein-Westfalen reisen konnte.

"Ich bin schwer erkältet und möchte niemanden anstecken. Dafür bitte ich um Verständnis", erklärte er.

Er habe sich schon sehr auf die Autogrammstunde und seine Fans gefreut, die Gesundheit gehe aber vor. Hoenig versprach dennoch: "Ich werde es wiedergutmachen, das wird alles nachgeholt."

Fans bedauerten die Absage in den Kommentaren unter dem Video, wünschten dem Schauspieler aber vor allem gute Besserung.