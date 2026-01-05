"Dürfen noch nicht drüber reden": Annika und Heinz Hoenig planen Großes

Blankenburg - Lange war es ruhig um den schwer kranken Heinz Hoenig (74) und seine Frau Annika (40). Jetzt meldet sich das Paar nach einer Weihnachtspause zurück - und teasert große Pläne an.

Annika (40) und Heinz Hoenig (74) melden sich nach einer Weihnachtspause zurück bei ihren Fans. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

"Bei uns ist alles in Ordnung", meldet sich Annika Kärsten-Hoenig bei ihren Fans auf Instagram zurück.

Zwar lag die gesamte Hoenig-Familie mit einer Erkältung flach, inzwischen seien aber alle wieder gesund und die Weihnachtszeit konnte im Rahmen der Familie genossen werden.

"Jetzt 2026 wird es wieder turbulenter, im positiven Sinne", verrät die 40-Jährige. Die dreifache Mutter spricht von "vielen neuen Herausforderungen", die das Paar vor sich habe.

"Wir dürfen im Moment noch nicht drüber reden, was alles anliegt", erklärt sie weiter, aber es würde sich um Projekte handeln, auf die sie sich freue.

Bei seinem ersten Fernsehauftritt nach seiner schweren Krankheit im "Kölner Treff" verkündete Heinz Hoenig zuletzt, dass er auf jeden Fall wieder vor der Kamera oder auf der Bühne stehen möchte. Ob die geheimen Projekte damit zu tun haben?