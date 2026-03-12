"So 'ne Drecksau": Damit bringt Bill Kaulitz' neuer Flirt ihn um den Verstand
Los Angeles (Kalifornien) - Bill Kaulitz (36) lässt derzeit wieder nichts anbrennen. Sein neuster Flirt treibt den Sänger mit diesem Körpermerkmal in den Wahnsinn.
Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtet der 36-Jährige von seiner neuesten Eroberung. "Den find' ich ganz toll", schwärmt Bill schon zu Beginn der Folge seinem Bruder Tom Kaulitz (36) vor.
"Was ich besonders geil an dem fand: die Hände", verrät er. Es ist kein Geheimnis, dass der Tokio-Hotel-Frontmann eine Vorliebe für das praktische Körperteil hat.
Tom kann es sich derweil nicht verkneifen, sich über die sexuellen Interessen seines Bruders lustig zu machen, und bezeichnet die Hände von Bills Flirt spöttisch als "Pimmelpfoten".
Dies streitet der Sänger selbstverständlich sofort ab. Er selbst würde sie als "richtige Pranken" beschreiben. "Das ist so 'ne richtige Drecksau", fantasiert Bill weiter über seinen Liebhaber.
Tom stichelt jedoch weiter und lässt seinen Zwilling voll auflaufen. Dessen Ex-Freunde sollen immer abgekaute Nägel gehabt haben. Doch auch diese freche Aussage leugnet Bill vehement: "Das ist ein Quatsch!"
Ist Bill Kaulitz' Cowboy-Romanze vorbei?
Wer der Mann mit den schönen Händen ist, hält Bill bislang noch geheim. Zuletzt bandelte der erfolgreiche Musiker mit einem Cowboy an. Dieser nahm den 36-Jährigen sogar mit auf eine Hochzeit und stellte ihn dort seinen Freunden vor. Zudem lobte Bill ihn in höchsten Tönen und sprach sogar von einem dritten Date.
Viel gemeinsame Zeit sollen die beiden jedoch nicht gehabt haben, weil der Tokio-Hotel-Sänger sich bereits am nächsten Tag wieder auf den Weg nach Hause machen musste.
Den Cowboy lernte er auf einer XXL-Jacht-Party an Silvester kennen. "Ein ganz Süßer", schwärmte er damals. Schon beim ersten Treffen soll es zwischen den beiden eine wilde Knutscherei gegeben haben.
