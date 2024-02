Heiße Küsse im TV! Was läuft da zwischen Jenny Elvers und Yasin Mohamed?

In ihrem Podcast "Wanderzirkus" mit Radiomoderator Martin Tietjen (38) verriet Jenny vor wenigen Tagen bereits, dass ihre Zeit bei "The 50" ziemlich aufregend gewesen sei.

In mehreren Szenen wird deutlich, dass sich die beiden auch näherkommen, sich im Arm liegen und sogar Küsse scheinen zu fallen. "Kurz vor den Wechseljahren dreht die Mutti durch", kommentiert Jenny offenbar dazu in einem Interview.

Beide sind schon bald gemeinsam in dem neuen Prime-Video -Format "The 50" dabei. In einem ersten Trailer zur Show ist bereits zu sehen, dass sich Jenny und Yasin offenbar nicht nur gut verstanden haben.

Zuletzt bandelte er mit "Make Love, Fake Love"-Lady Yeliz Koc (30) an. Doch inzwischen gehen die beiden wieder getrennte Wege. Dabei ließ Yeliz bereits durchblicken, dass Yasin ihr offenbar zu viel fremdgeflirtet habe. Ein Vorwurf, den sich der 32-Jährige immer mal wieder anhören muss - unter anderem eben auch im Trailer zu "The 50", wo ihn dieses Mal Giulia Siegel (49) ins Gebet nimmt.

Worte, die wohl auch seine Ex Paulina Ljubas (27) unterschreiben würde, die ebenfalls im Cast zu "The 50" ist. Zwischen ihr und Yasin war es zuletzt bei "Ex on the Beach" zum Eklat gekommen. Wer wissen will, wie der Flirt zwischen Jenny und Yasin ausgegangen ist, muss sich aber wohl noch etwas gedulden.

"The 50" startet am 11. März mit den ersten vier Folgen auf Amazon Prime.